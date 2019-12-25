Прогноз: пассажиропоток по железной дороге в Крым составит около 15 миллионов человек

Крымчане соскучились по поездам и поэтому будут активно пользоваться железной дорогой. Такое мнение в интервью Крымскому информационному агентству высказал глава комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. По словам депутата, пассажиропоток по железной дороге в Крым составит приблизительно 15 млн. человек.

Понятно, что не все эти люди будут туристами, но даже если 1/5, то это для нас уже будет большой сдвиг. Что касается статистики в целом, однозначно при подсчётах отдыхающих будут учитываться и те, кто прибыл нам поездом. В дальнейшем планируется запуск межрегиональной электрички «Краснодар – Крым», где будут и те, кто на субботу-воскресенье захочет приехать, учитывать будем всё, — сказал Черняк.

По его словам, для Крыма будут интересны и актуальны любые предложенные новые маршруты.