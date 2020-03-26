Прогноз: по COVID-19 для Крыма все только начинается

Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Крыму находится на начальной стадии. Об этом сегодня в ходе встречи главы Крыма Сергея Аксёнова с главными врачами крымских медучреждений заявил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

Вы все медики и всё прекрасно понимаете. Данная ситуация только начинает развиваться. То есть это – ее старт. В связи с этим наша основная задача, как мы можем ее (ситуацию) предотвратить сейчас – это профилактика, – цитирует Чемоданова ИА «Крыминформ» .

Сергей Аксёнов в свою очередь поблагодарил медиков за беспрецедентную работу и пообещал дополнительные меры поддержки для них.

Какая вам нужна помощь, какие меры поддержки медицинским работникам? Ко всем хочу обратиться с просьбой поблагодарить ваши трудовые коллективы за большую беспрецедентную работу. Никто из нас никогда в таких условиях не работал. На медицинских работников сегодня нагрузка самая большая. Вы сегодня, по сути, на острие. Поэтому слова благодарности вам и вашим коллективам. Как поощрить ваших коллег и как вас поддержать, давайте сегодня обсудим, какие еще меры дополнительные нам с вами нужны, – отметил Глава Крыма.

По официальным данным, в Республике среди лиц, прибывающих из зарубежных стран, под медицинским наблюдением находятся 1523 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находится 1467 человек, в стационарах находится 56 человек. Выявлено 7 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Лабораторные исследования в Республике Крым по COVID-19 проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РК и г. Севастополя».

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.