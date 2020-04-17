В новой программе уже участвуют два крымских банка.

Программа «нулевых» кредитов стала доступна средним и крупным предприятиям Крыма. Вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико сообщила о том, что уже два крымских банка присоединились к программе по поддержке средних и крупных предприятий.

В рамках своего выступления Президент Российской Федерации объявил о новых системных мерах поддержки бизнеса. Теперь кредиты под 0% смогут получить не только микро — и малые предприятия, но средние и крупные, — уточнила вице-премьер.

В Крыму в программу, по словам Ирины Кивико, включилось два банка: РНКБ и Банк «Россия». Направить средства такого займа предприятия смогут на выплату заработной платы. В ближайшее время оказать поддержку по программе сможет и Генбанк, который сейчас активно в нее включается.

Зампред также отметила, что Черноморский банк реконструкции и развития в данном направлении разработал собственную программу для предоставления кредитов бизнесу на выплату зарплат.

Ирина Кивико рассказала, что в Республике уже выдан первый кредит с «нулевой» ставкой для выплаты заработной платы. Его осуществил банк РНКБ. Всего в настоящее время в крымские кредитные организации подано более 2,5 тысяч заявок. Более 2,5 миллиардов рублей – это сумма кредитных каникул, согласно поданным заявкам. На такую льготу претендует более 1 000 заявителей — физических лиц, и 170 предприятий, среди которых представители малого, среднего и крупного бизнеса.

На кредиты под 0% годовых подало порядка 700 предприятий. Общий объем этих кредитов – почти полмиллиарда рублей. Более 80% обращений поступило в РНКБ.

Узнать подробнее о программе можно на официальных сайтах банков, а также на «горячей линии» Дома предпринимателя:

8 800 500 38 59, + 7 978 075 88 32, +7 978 989 70 07.