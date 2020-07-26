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трехлетнего мальчика, пропавшего в симферопольском селе Строгановка

Произошло худшее. Найдено тело трехлетнего мальчика, пропавшего в симферопольском селе Строгановка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:04 26.07.2020

Поиски трехлетнего мальчика, пропавшего в симферопольском селе Строгановка, продолжались третий день. При повторном обследовании выгребных ям и водоемов тело ребенка было обнаружено в выгребной яме, возле дома. Расследование продолжит Следком. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело (п.в, ч.2 ст.105 УК РФ – «убийство малолетнего лица»). Других подробностей пока нет. В МЧС Крыма подтвердили: поисковая операция завершена.

К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 г.р. без признаков жизни. Ведутся следственные действия, — сказал министр ЧС РК Сергей Шахов.

Произошло худшее. Найдено тело трехлетнего мальчика, пропавшего в симферопольском селе Строгановка

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