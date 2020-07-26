Произошло худшее. Найдено тело трехлетнего мальчика, пропавшего в симферопольском селе Строгановка

Поиски трехлетнего мальчика, пропавшего в симферопольском селе Строгановка, продолжались третий день. При повторном обследовании выгребных ям и водоемов тело ребенка было обнаружено в выгребной яме, возле дома. Расследование продолжит Следком. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело (п.в, ч.2 ст.105 УК РФ – «убийство малолетнего лица»). Других подробностей пока нет. В МЧС Крыма подтвердили: поисковая операция завершена.

К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 г.р. без признаков жизни. Ведутся следственные действия, — сказал министр ЧС РК Сергей Шахов.