Пройдет ли ЕСПЧ тест на беспристрастность. Комментарии по жалобе России на Украину

Судьям ЕСПЧ предстоит принять к рассмотрению обращение Генпрокуратуры РФ и вынести решение о том, как убийства в Донбассе, а также законы о языке и коренных народах Украины соотносятся с Европейской конвенцией о защите прав человека. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Жалоба Генпрокуратуры России в ЕСПЧ на действия украинских властей имеет более чем веские основания и станет «лакмусовой бумажкой» беспристрастности Страсбургского суда, — уверен Слуцкий.

Он напомнил, что в мае 2014 года в Одессе было совершено чудовищное преступление, погибли более 40 человек. Уже седьмой год мирные районы Донбасса живут под непрекращающимися обстрелами со стороны украинских военных.

Тем временем власти страны продолжают наступление на русский язык, нарушают права национальных меньшинств, вводят законы о «коренных народах», закрываются оппозиционные каналы. Доказательная база огромна и лежит, что называется, на поверхности. Судьям ЕСПЧ предстоит принять к рассмотрению обращение ГП и вынести решение о том, как убийства в Донбассе, а также законы о языке и коренных народах Украины соотносятся с Европейской конвенцией о защите прав человека. Вот где понадобится вся их квалификация! Это не однополые браки, речь идет о праве на мирную жизнь, о праве говорить на родном языке, — указал парламентарий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что все претензии к Украине впервые сформулированы юридически. Каждое нарушение подкреплено ссылками на статьи и протоколы Европейской конвенции по правам человека, которые Киев нарушил. Он пояснил, что подобный шаг сделан с целью защитить интересы украинцев, наших соотечественников и граждан нашей страны, которые страдают от произвола украинских властей.

Учитывая убедительность приведенных фактов, на мой взгляд, у ЕСПЧ нет других вариантов, кроме как признать их и дать правовую оценку действиям властей Киева. По последним решениям, которые принимались, мы знаем, что ЕСПЧ достаточно политизирован. Конечно, ему будет непросто в этой ситуации, когда все настолько очевидно. Но для ЕСПЧ — это момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании, — заявил спикер нижней палаты парламента.

Напомним, в жалобе, поданной в ЕСПЧ 10 пунктов:

гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе;

«практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» путем запрета работы СМИ и журналистов;

дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;

дискриминация российского бизнеса;

гибель людей и уничтожение имущества «в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации»;

лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;

блокирование Северо-Крымского канала «как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова»;

нападения на дипломатические представительства России;

крушение самолета «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий»;

«отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений».