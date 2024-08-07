Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | Прокуратура добилась восстановления спортивной площадки в Евпатории
актуально в республике
Прокуратура добилась восстановления спортивной площадки в Евпатории

Прокуратура добилась восстановления спортивной площадки в Евпатории

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 15:19 07.08.2024

В Евпатории, в парке им. Фрунзе есть спортивная площадка. И все бы не плохо: здесь есть тренажеры, вроде бы и для маломобильных граждан… Но! Люди жалуются на состояние тренажеров и самой спортплощадки. Как уточнили в прокуратуре, выявлено отсутствие комплектующих, необходимых для эксплуатации спортивного инвентаря, а также наличие множественных повреждений оборудования.

Вместе с тем муниципальным бюджетным учреждением «Дворец спорта» г. Евпатории меры по оборудованию данной спортивной площадки в соответствии со стандартами не принимались. В адрес учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — уточнили в надзорном ведомстве.

Коммунальщики провели «работу над ошибками». На спортивной площадке изолированы и демонтированы острые детали поврежденных элементов тренажеров. Часть спортивного оборудования отремонтирована и восстановлена. Приведение данной спортивной площадки в надлежащее состояние продолжается.

Узнайте больше:  В Алуште будут судить "лесного дебошира"

Прокуратура добилась восстановления спортивной площадки в Евпатории

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.