Прокуратура добилась восстановления спортивной площадки в Евпатории

В Евпатории, в парке им. Фрунзе есть спортивная площадка. И все бы не плохо: здесь есть тренажеры, вроде бы и для маломобильных граждан… Но! Люди жалуются на состояние тренажеров и самой спортплощадки. Как уточнили в прокуратуре, выявлено отсутствие комплектующих, необходимых для эксплуатации спортивного инвентаря, а также наличие множественных повреждений оборудования.

Вместе с тем муниципальным бюджетным учреждением «Дворец спорта» г. Евпатории меры по оборудованию данной спортивной площадки в соответствии со стандартами не принимались. В адрес учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — уточнили в надзорном ведомстве.

Коммунальщики провели «работу над ошибками». На спортивной площадке изолированы и демонтированы острые детали поврежденных элементов тренажеров. Часть спортивного оборудования отремонтирована и восстановлена. Приведение данной спортивной площадки в надлежащее состояние продолжается.

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