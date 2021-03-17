Прокуратура и администрация Ялты проверят законность выделения земли в  Парковом

А еще в Пионерском парке Алупки.

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, начинается (совместная с прокуратурой) проверка законности выделения земли в пгт. Парковое.

В администрацию обратились местные жители, обеспокоенные вырубкой деревьев одной из зеленых зон поселка. На место неоднократно, в том числе и сегодня утром, выезжал наш муниципальный контроль. Часть деревьев краснокнижные. Это фисташка туполистная (10 вырублено, 2 повреждены), 2 дуба пушистых (вырублены). Соответствующие акты составлены, переданы в минприроды, — отметила Павленко.

Но это «цветочки»… Установлено, что 3 участка в частной собственности, выделены в 2013 году под ИЖС, еще один – в 2009 отведен в аренду под строительство кафе.

Участки находятся в зеленой зоне, мнение администрации однозначно – это общественная территория и должна таковой оставаться. Усматриваем возможные нарушения земельного законодательства при их выделении и очень надеемся, что надзорное ведомство разберется в ситуации, — сообщила Янина Павленко.

В прокуратуре уточнили:

Организована проверка исполнения требований земельного и природоохранного законодательства на территории поселка Парковое городского округа Ялта. В ходе проверки будет дана оценка законности выделения земельных участков, в том числе исходя из сведений о нахождении их в границах земель общего пользования. Кроме того, будет проверено исполнение законодательства при осуществлении рубки зеленых насаждений.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе решен вопрос об ответственности виновных лиц.

Кроме того, продолжаются проверки по Пионерскому парку в Алупке.

На сегодня прокуратурой инициированы судебные процессы по 9 участкам, переданным в собственность. Еще по 4 администрация остановила процесс оформления земельных участков в собственность. Ждем судебных разбирательств. Главная цель – собрать по кусочкам всю землю и объединить в единую зону – зеленую. То есть поставить на кадастровый учет уже в качестве городского парка, — подчеркнула глава администрации Ялты.

В крымской прокуратуре добавили конкретики:

Установлено, что в г. Алупка расположена территория с историческим названием «Пионерский парк» общей площадью 1,45 га, сведения о которой внесены в Генеральный план муниципалитета. В границах указанной выше территории расположено 13 земельных участков. Как показала проверка, в 2008-2010 гг. ряд земельных участков передан в частную собственность для индивидуального жилищного строительства и возведения многоквартирного дома. Однако согласно действующей градостроительной документации земельные участки находились в границах земель общего пользования, что исключало возможность их передачи в частную собственность. В этой связи прокурор, выступая в защиту муниципалитета, предъявил в суд 9 исковых заявлений о возвращении земельных участков в собственность городского округа Ялты. Судом по ходатайству прокурора приняты меры по обеспечению исков в виде запрета осуществлять строительные работы в границах парка, а также отчуждать земельные участки. На решения органа местного самоуправления о даче согласия на разработку проектной документации на земельные участки, на которые в настоящее время не зарегистрировано право собственности, принесены протесты, которые удовлетворены, незаконные решения отменены. Прокуратура Крыма взяла на контроль ход и результаты рассмотрения исков.

Фото: страница в Facebook Я.Павленко.