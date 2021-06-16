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Прокуратура Крыма направила в суд дело о драке, произошедшей в одном из хостелов города Саки

Прокуратура Крыма направила в суд дело о драке, произошедшей в одном из хостелов города Саки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:54 16.06.2021

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 42-летнего жителя Сакского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как полагает следствие, в конце января текущего года в одной из комнат хостела, предназначенной для временного проживания мужчин, расположенного в г. Саки, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, между ее жильцами возник словесный конфликт, который перерос в драку. Обвиняемый, взяв с тумбочки нож, нанес им оппоненту один удар область грудной клетки. С проникающим ножевым ранением потерпевший был госпитализирован в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, — сообщили в прокуратуре.

Интересно, что вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Тем не менее с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Крыма направила в суд дело о драке, произошедшей в одном из хостелов города Саки

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