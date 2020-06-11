Прокуратура Крыма организовала проверку органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ленинского района в связи с совершенным 31 мая 2020 г. убийством малолетней девочки.

Установлено, что мать 6-летней жительницы Ленинского района неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Несмотря на многочисленные сообщения о правонарушениях и возможном асоциальном поведении в семье ребенка, имеющиеся факты конфликтов, злоупотребления спиртными напитками, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ленинского района, меры, направленные на ограничение в родительских правах и отобрание малолетней, постановке семьи на соответствующий учет, не приняты. В связи с этим в адрес администрации Ленинского района внесено представление, которое рассмотрено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в прокуратуре.

Более того, должностными лицами ОМВД России по Ленинскому району обвиняемый, имеющий неснятую и непогашенную судимость за ранее совершенное тяжкое преступление, несвоевременно поставлен на соответствующий профилактический учет. Меры, направленные на установление последнему административного надзора не приняты. В адрес ОМВД России по Ленинскому району внесено представление, которое находится на рассмотрении.

По фактам выявленных нарушений прокурор Ленинского района направил материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения СО по Ленинскому району ГСУ СК Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), — сообщили в прокуратуре Крыма.

Ранее проведенной проверкой установлено, что житель Ленинского района, являющейся отцом 6-летней девочки, оставил ребенка без помощи в опасном для жизни состоянии в районе Северо-Крымского канала. Прокурор района направил материалы проверки в СО по Ленинскому району ГСУ СК Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело в отношении отца малолетней по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Ход расследования взят под особый контроль прокуратурой Республики.