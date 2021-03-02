Прокуратура Крыма организовала проверку маршрутных автобусов в Симферополе

По поручению исполняющего обязанности прокурора Республики Крым Сергея Черневича организована проверка сведений, размещенных в средствах массовой информации, о возможной угрозе травмирования пассажиров в связи с ненадлежащим техническим состоянием автобуса, следовавшего по маршруту № 61 в г. Симферополе.

В одном из городских автобусов Симферополя прямо во время движения проломился пол. Об этом в соцсетях сообщила женщина, ставшая очевидцем инцидента. По ее словам, дно автомобиля провалилось как раз под тем сиденьем, которое расположено над одним из задних колес. В этот момент на нем сидела девушка, ее нога попала в образовавшуюся дыру и задела колесо. К счастью, пассажирка не пострадала – оторвало только подошву ее обуви.

Отмечается, что все это произошло в автобусе №61 марки «Богдан». При этом, как стало известно, эта маршрутка уже имела проблемы с днищем, которые решались ремонтом на скорую руку. В министерстве транспорта республики заявили, что усилят контроль за состоянием общественного транспорта после происшествия.

Перевозчик уже снял сломавшийся автобус с маршрута, но объяснить случившееся затруднился.

В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц, ответственных за техническое обслуживание и осуществляющих контроль выпуска на линию транспортных средств. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе решен вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности, — сообщили в прокуратуре РК.

Ход и результаты проверки находятся на особом контроле в прокуратуре Крыма.

Фото: ВК, Плохие новости.