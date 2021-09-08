Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства ЧП в Ялте, где пострадал землекоп

crimeapress_news



«Верево Сити»
Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства ЧП в Ялте, где пострадал землекоп
Фото: МЧС РК

Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства ЧП в Ялте, где пострадал землекоп

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:23 08.09.2021

Прокуратура Крыма проводит проверку сведений об обвале грунта. Напомним, вчера засыпало рабочего, выполнявшего земляные работы на одном из строительных объектов в Ялте. По предварительным данным, на объекте проводились работы по укладке труб.

В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, производственной безопасности и профилактике производственного травматизма, — сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры Крыма.

Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства ЧП в Ялте, где пострадал землекоп

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.