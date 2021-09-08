Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства ЧП в Ялте, где пострадал землекоп

Прокуратура Крыма проводит проверку сведений об обвале грунта. Напомним, вчера засыпало рабочего, выполнявшего земляные работы на одном из строительных объектов в Ялте. По предварительным данным, на объекте проводились работы по укладке труб.

В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, производственной безопасности и профилактике производственного травматизма, — сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры Крыма.