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Прокуратура настаивает на ликвидации свалок на востоке Крыма
Фото: министерство ЖКХ РК

Прокуратура настаивает на ликвидации свалок на востоке Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 20:46 18.12.2021

Керченской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения требований  законодательства в части своевременности выявления и ликвидации органами исполнительной власти Крыма несанкционированных свалок отходов производства и потребления.

Установлено, что за границами города Судака и Ленинского района находятся несанкционированные свалки отходов. Несмотря на то, что сведения о них направлены в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, меры, направленные на их ликвидацию, не приняты. В этой связи природоохранный прокурор обратился в суд с исками о возложении обязанности на региональное министерство ликвидировать несанкционированные свалки отходов, которые решениями суда удовлетворены, — сообщает прокуратура Крыма.

Ход и результаты реального исполнения судебных решений находятся на контроле специализированной прокуратуры.

Прокуратура настаивает на ликвидации свалок на востоке Крыма

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