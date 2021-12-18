Прокуратура настаивает на ликвидации свалок на востоке Крыма

Керченской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства в части своевременности выявления и ликвидации органами исполнительной власти Крыма несанкционированных свалок отходов производства и потребления.

Установлено, что за границами города Судака и Ленинского района находятся несанкционированные свалки отходов. Несмотря на то, что сведения о них направлены в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, меры, направленные на их ликвидацию, не приняты. В этой связи природоохранный прокурор обратился в суд с исками о возложении обязанности на региональное министерство ликвидировать несанкционированные свалки отходов, которые решениями суда удовлетворены, — сообщает прокуратура Крыма.