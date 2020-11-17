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Прокуратура: по делу о сети подпольных онлайн-казино в Крыму будут судить 14 человек
Фото: JESHOOTS-com, pixabay.com

Прокуратура: по делу о сети подпольных онлайн-казино в Крыму будут судить 14 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:52 17.11.2020

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 членов преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе (преступной организации), ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, двое жителей Нижнего Новгорода в середине 2015 года, достоверно зная, что на территории Республики Крым деятельность по организации и проведению азартных игр запрещена законом, создали и возглавили преступное сообщество, которое на протяжении практически 4 лет осуществляло незаконное проведение азартных игр с использованием сети «Интернет» в залах виртуальных игровых автоматов, в арендованных для этих целей помещениях, расположенных на территории Керчи и Севастополя, — рассказали в прокуратуре.

Согласно распределенным ролям остальные 12 обвиняемых, являясь членами преступного сообщества, исполняли функции администраторов в залах виртуальных игровых автоматов в крымских городах.

Действуя в составе преступного сообщества, обвиняемые систематически получали часть дохода от преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр. Доход, полученный вышеуказанным преступным сообществом, составил более 220 млн. рублей, — уточнили в надзорном ведомстве.

Вместе с уголовным делом прокуратура РК направит в суд исковое заявление о взыскании солидарно с обвиняемых незаконно извлеченного дохода от ведения нелегальной деятельности по организации и проведению азартных игр.

После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура: по делу о сети подпольных онлайн-казино в Крыму будут судить 14 человек

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