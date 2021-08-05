Прокуратура присмотрелась к оператору севастопольского пляжа и… возбудила уголовное дело

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку в деятельности оператора пляжа «Парк Победы».

Установлено, что для участия и победы в конкурсе на осуществление благоустройства территории пляжа, организованном государственным казенным учреждением «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», индивидуальный предприниматель предоставил поддельные документы о наличии опыта выполнения аналогичных услуг. На их основании в апреле 2020 года заключен договор благоустройства, — сообщили в надзорном ведомстве.

По материалам прокурорской проверки отделом дознания ОМВД России по Гагаринскому району города Севастополя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.