Прокуратура проверила сведения о падении дерева на автомобиль в центре Симферополя

Прокуратура Центрального района Симферополя провела проверку сведений, размещенных в соцсетях о падении дерева на легковой автомобиль. Инцидент произошел в середине июля в центре крымской столицы, на ул. Самокиша.

Как показала проверка, инвентаризация зеленых насаждений на территории муниципального образования в установленном порядке не проведена, что свидетельствует о неисполнении обязанностей по охране зеленого фонда. В целях устранения допущенных нарушений прокурором в адрес местной администрации внесено представление об устранении нарушений законодательства, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты рассмотрения представления находятся на контроле прокуратуры.