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«Верево Сити»
Прокуратура проверила сведения о падении дерева на автомобиль в центре Симферополя
Фото: ВК

Прокуратура проверила сведения о падении дерева на автомобиль в центре Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:26 18.08.2021

Прокуратура Центрального района Симферополя провела проверку сведений, размещенных в соцсетях о падении дерева на легковой автомобиль. Инцидент произошел в середине июля в центре крымской столицы, на ул. Самокиша.

Как показала проверка, инвентаризация зеленых насаждений на территории муниципального образования в установленном порядке не проведена, что свидетельствует о неисполнении обязанностей по охране зеленого фонда. В целях устранения допущенных нарушений прокурором в адрес местной администрации внесено представление об устранении нарушений законодательства, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты рассмотрения представления находятся на контроле прокуратуры.

Прокуратура проверила сведения о падении дерева на автомобиль в центре Симферополя

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