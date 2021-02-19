Прокуратура Севастополя проверяет очередного застройщика

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку законности привлечения денежных средств граждан для строительства объектов жилой недвижимости на земельном участке по Камышовому шоссе, в районе гаражно-строительного кооператива «Железнодорожник».

Установлено, что участок согласно разрешенному виду использования предназначен для организации проездов, проходов и площадок, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений и иных мест общего пользования. При этом на нем расположены объекты капитального строительства высокой степени строительной готовности, которые, исходя из технических характеристик, являются многоквартирными жилыми домами. Застройщик, заведомо зная, что указанные сооружения возводятся без разрешительных документов на земельном участке, не предназначенном для этого, с апреля 2018 года по июль 2020 года незаконно привлек денежные средства граждан для их строительства, — отмечают в пресс-службе Прокуратуры Севастополя.