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Прокуратура Севастополя проверяет очередного застройщика

Прокуратура Севастополя проверяет очередного застройщика

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:03 19.02.2021

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку законности привлечения денежных средств граждан для строительства объектов жилой недвижимости на земельном участке по Камышовому шоссе, в районе гаражно-строительного кооператива «Железнодорожник».

Установлено, что участок согласно разрешенному виду использования предназначен для организации проездов, проходов и площадок, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений и иных мест общего пользования. При этом на нем расположены объекты капитального строительства высокой степени строительной готовности, которые, исходя из технических характеристик, являются многоквартирными жилыми домами. Застройщик, заведомо зная, что указанные сооружения возводятся без разрешительных документов на земельном участке, не предназначенном для этого, с апреля 2018 года по июль 2020 года незаконно привлек денежные средства граждан для их строительства, — отмечают в пресс-службе Прокуратуры Севастополя.

 

Материалы прокурорской проверки по данному факту направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупом размере).

фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Прокуратура Севастополя проверяет очередного застройщика

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