Прокуратура Севастополя проверяет соблюдение законодательства при осуществлении капремонта роддома №2

В ведомстве отмечают: по поручению прокурора Севастополя Марка Большедворского организована проверка сведений, ранее опубликованных в средствах массовой информации, о некачественном выполнении ремонтных работ в роддоме № 2.

Установлено, что капитальный ремонт родильного дома № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Севастополя «Городская больница № 5 – Центр охраны матери и ребенка» осуществлялся с ноября 2019 года на основании договора между государственным бюджетным учреждением здравоохранения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» и обществом с ограниченной ответственностью «СЗ «Гор-Строй». В дальнейшем заказчиком выступило государственное казенное учреждение г. Севастополя «Единая дирекция капитального строительства». Проверяется соблюдение требований законодательства при исполнении указанного договора. Исследуются вопросы качества используемых строительных материалов, соответствия выполненных работ проектным решениям, строительным, санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности. К проведению проверки привлечены специалисты Управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя, Роспотребнадзора и МЧС, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры Ленинского района г. Севастополя совместно со специалистами органов контроля и надзора 25 августа 2021 года провели обследование объекта.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

фото: пресс-служба прокуратуры города Севастополя