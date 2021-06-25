Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту ДТП с микроавтобусом с детьми

crimeapress_news



реклама в крыму
ДТП на Ялтинской трассе: в селе Доброе перевернулся автобус с детьми

Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту ДТП с микроавтобусом с детьми

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:07 25.06.2021

Мы уже рассказывали о ДТП, в котором перевернулся микроавтобус с детьми, отправившийся из Качи к Мраморным пещерам. В ситуации разбираются не только правоохранители, но и севастопольская прокуратура. Особое внимание надзорного ведомства – к соблюдению требований законодательства при организации на территории Севастополя отдыха несовершеннолетних (в автобусе были дети, отдыхавшие в лагере).

Установлено, что в автобусе находилось 19 подростков 16 – 18 лет, прибывших в Севастополь для отдыха, организованного обществом с ограниченной ответственностью «Центр спелеотуризма «Оникс Тур». 24 июня несовершеннолетние выезжали в Республику Крым на экскурсию.

В ходе проверки будет дана оценка полноты соблюдения уполномоченными лицами требований законодательства об организации отдыха несовершеннолетних, их перевозки и организации экскурсионной деятельности, — отметили в прокуратуре.

Уточняется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту ДТП с микроавтобусом с детьми

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.