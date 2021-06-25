Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту ДТП с микроавтобусом с детьми

Мы уже рассказывали о ДТП, в котором перевернулся микроавтобус с детьми, отправившийся из Качи к Мраморным пещерам. В ситуации разбираются не только правоохранители, но и севастопольская прокуратура. Особое внимание надзорного ведомства – к соблюдению требований законодательства при организации на территории Севастополя отдыха несовершеннолетних (в автобусе были дети, отдыхавшие в лагере).

Установлено, что в автобусе находилось 19 подростков 16 – 18 лет, прибывших в Севастополь для отдыха, организованного обществом с ограниченной ответственностью «Центр спелеотуризма «Оникс Тур». 24 июня несовершеннолетние выезжали в Республику Крым на экскурсию. В ходе проверки будет дана оценка полноты соблюдения уполномоченными лицами требований законодательства об организации отдыха несовершеннолетних, их перевозки и организации экскурсионной деятельности, — отметили в прокуратуре.

Уточняется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.