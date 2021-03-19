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Прокуратура Севастополя разбирается с батутным центром

Прокуратура Севастополя разбирается с батутным центром

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:50 19.03.2021

Прокуратура Севастополя с привлечением специалистов контролирующих органов провела проверку законности деятельности батутного центра ООО «Адреналин».

Установлено, что в батутном центре допущены нарушения законодательства о техническом регулировании при вводе в эксплуатацию и эксплуатации батутного комплекса, а также многочисленные нарушения требований противопожарного законодательства. В 2019 – 2020 годах в батутном центре «Адреналин» пять детей получили тяжкие и средней тяжести телесные повреждения. Дальнейшее предоставление развлекательных услуг с указанными нарушениями представляет опасность для посетителей. По результатам проверки прокурор Гагаринского района г. Севастополя предъявил в суд исковое заявление с требованием возложить на ООО «Адреналин» обязанность устранить выявленные нарушения законодательства, — сообщил в пресс-службе Прокуратуры Севастополя.

Иск принят к производству Гагаринским районным судом г. Севастополя.

В настоящее время судом удовлетворено ходатайство прокурора о применении обеспечительных мер в виде приостановления деятельности ООО «Адреналин» по организации досуга и развлечения граждан на период судебного разбирательства.

Ход рассмотрения искового заявления находится на контроле прокуратуры города Севастополя.

Информация предоставлена пресс-службой Прокуратуры Севастополя  

Прокуратура Севастополя разбирается с батутным центром

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