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Прокуратура Севастополя требует закрыть офисный центр на улице Воронина
Фрагмент панорамы https://yandex.ru/maps/959/sevastopol/house/ulitsa_voronina_10/Z0oYcwVhSk0OQFpufXpwcHVqZA==/?ll=33.521389%2C44.611991&panorama%5Bdirection%5D=346.875826%2C2.422810&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=33.521514%2C44.611834&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C58.468767&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16

Прокуратура Севастополя требует закрыть офисный центр на улице Воронина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 22:08 17.12.2020

Прокуратура Севастополя совместно с сотрудниками Росгвардии проверила работу офисного центра, расположенного на улице Воронина, 10. Выявлены нарушения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

Подано ходатайство об обеспечении иска в период его судебного рассмотрения путём приостановления эксплуатации офисно-торгового комплекса до устранения нарушений. Иск прокуратуры находится на рассмотрении Ленинского районного суда Севастополя, – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как отмечет «Новый Севастополь», прокуратура через суд требует от собственника здания выполнить категорирование комплекса с целью обеспечения его антитеррористической защищенности, разработать и согласовать с уполномоченными органами паспорт безопасности, оборудовать планы эвакуации, установить систему противодымной вентиляции, обеспечить наличие автоматических установок пожарной сигнализации, обеспечить соответствие эвакуационных путей и выходов установленным требованиям и устранить другие нарушения.

В надзорном ведомстве подчёркивают, что существующее положение дел несёт угрозу жизни и здоровью людей, которые массово пребывают в здании.

Прокуратура Севастополя требует закрыть офисный центр на улице Воронина

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