Прокуратура Севастополя требует закрыть офисный центр на улице Воронина

Прокуратура Севастополя совместно с сотрудниками Росгвардии проверила работу офисного центра, расположенного на улице Воронина, 10. Выявлены нарушения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

Подано ходатайство об обеспечении иска в период его судебного рассмотрения путём приостановления эксплуатации офисно-торгового комплекса до устранения нарушений. Иск прокуратуры находится на рассмотрении Ленинского районного суда Севастополя, – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как отмечет «Новый Севастополь» , прокуратура через суд требует от собственника здания выполнить категорирование комплекса с целью обеспечения его антитеррористической защищенности, разработать и согласовать с уполномоченными органами паспорт безопасности, оборудовать планы эвакуации, установить систему противодымной вентиляции, обеспечить наличие автоматических установок пожарной сигнализации, обеспечить соответствие эвакуационных путей и выходов установленным требованиям и устранить другие нарушения.

В надзорном ведомстве подчёркивают, что существующее положение дел несёт угрозу жизни и здоровью людей, которые массово пребывают в здании.