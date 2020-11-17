Прокуратура Севастополя занимается проблемным домом по ул. Маячной

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя провела проверку законности привлечения денежных средств граждан для строительства объектов жилой недвижимости.

Установлено, что обществами с ограниченной ответственностью «Уютный дом» и «Прилив-Строй» с привлечением денежных средств граждан возведен многоквартирный дом на земельном участке по ул. Маячной, 27, в г. Севастополе. Вместе с тем, технические условия выданы ресурсоснабжающими организациями для планируемого строительства по указанному адресу индивидуального, а не многоквартирного жилого дома. Кроме того, объект возведен с грубыми нарушениями законодательства о пожарной безопасности. К дому не обеспечен подъезд пожарной техники. Не оборудованы соответствующие установленным требованиям выходы на кровлю, эвакуационные выходы с третьего и мансардного этажей. В помещениях квартир не имеется автономных датчиков автоматической пожарной сигнализации, — отмечают в пресс-службе ведомства.