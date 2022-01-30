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Прокуратура Севастополя добивается обустройства автодороги «Орлиное – Родниковое – Колхозное»  
Фото: pikist.com

Прокуратура Севастополя добивается обустройства автодороги «Орлиное – Родниковое – Колхозное»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 22:19 30.01.2022

Прокуратура Севастополя провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры при содержании и ремонте дорог.

Установлено, что вопреки требованиям закона, несмотря на проведение в 2020 году ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», не обеспечены требования к нормативному состоянию автодороги «Орлиное – Родниковое – Колхозное» и безопасности дорожного движения. В частности, на участке дороги, проходящем по населенным пунктам, отсутствуют стационарное электрическое освещение и тротуар.

С целью защиты прав участников дорожного движения прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на Департамент обязанности профинансировать расходы на устранение допущенных нарушений, а на государственное казенное учреждение «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» – обустроить тротуары и освещение, — сообщили в прокуратуре.

Гагаринский районный суд Севастополя удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

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