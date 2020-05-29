Пропавший в Ялте подросток вернулся домой

27 мая в Ялте в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее 15-летний сын ушел из дома и не вернулся.

Получив сообщение, полицейские немедленно приступили к поиску ребенка. В сети Интернет и СМИ была размещена ориентировка с приметами пропавшего мальчика. Были опрошены его родственники, одноклассники и друзья. Правоохранители сразу же проверили автовокзалы, все въезды и выезды из города, отработали места концентрации молодежи, — сообщили в МВД по РК.

Спустя сутки подросток вернулся домой. Со слов юноши, он «гулял по городу», а после того, как увидел в социальных сетях информацию о своей пропаже, вернулся домой.

К счастью, за время нахождения вне дома никаких противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего совершено не было. С подростком проведена профилактическая беседа, отметили в полиции.

Как мы понимаем, речь идет о Максиме Юрьеве. Хорошо, что эта история закончилась благополучно.