Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | Пропавший в Ялте подросток вернулся домой

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пропавший в Ялте подросток вернулся домой

Пропавший в Ялте подросток вернулся домой

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:34 29.05.2020

27 мая в Ялте в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее 15-летний сын ушел из дома и не вернулся.

Получив сообщение, полицейские немедленно приступили к поиску ребенка. В сети Интернет и СМИ была размещена ориентировка с приметами пропавшего мальчика. Были опрошены его родственники, одноклассники и друзья. Правоохранители сразу же проверили автовокзалы, все въезды и выезды из города, отработали места концентрации молодежи, — сообщили в МВД по РК.

Спустя сутки подросток вернулся домой. Со слов юноши, он «гулял по городу», а после того, как увидел в социальных сетях информацию о своей пропаже, вернулся домой.

К счастью, за время нахождения вне дома никаких противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего совершено не было. С подростком проведена профилактическая беседа, отметили в полиции.

Как мы понимаем, речь идет о Максиме Юрьеве. Хорошо, что эта история закончилась благополучно.

 

Пропавший в Ялте подросток вернулся домой

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.