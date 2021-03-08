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Просто оцените этих «битлов». Оригинальное поздравления с 8 Марта от руководства КФУ им. Вернадского

Просто оцените этих «битлов». Оригинальное поздравление с 8 Марта от руководства КФУ им. Вернадского  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 17:01 08.03.2021

Руководство КФУ им. Вернадского оригинально поздравило всех женщин – преподавателей и сотрудников вуза, всех студенток с 8 Марта. Ректор Андрей Фалалеев сотоварищи представили клип – кавер-версию песни «Drive My Car» легендарных «The Beatles». Оценивать вокальные данные крымской профессуры не беремся, но оцените настроение, задор, энергетику поздравления.

Видеоклип был подготовлен Центром творческих инициатив КФУ. Создатели клипа благодарят Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна за предоставление оборудования и студии для съёмок.

Видео — ЗДЕСЬ.

 

 

 

Просто оцените этих «битлов». Оригинальное поздравление с 8 Марта от руководства КФУ им. Вернадского  

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