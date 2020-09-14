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Проверка минкурортов Крыма добралась до пляжей Азовского моря

Проверка минкурортов Крыма добралась до пляжей Азовского моря

Опубликовал: CrimeaPRESS в Пляжи Крыма 19:46 14.09.2020

Министерство курортов и туризма РК продолжает проверки крымских пляжей в ежедневном режиме. В ходе выезда в Ленинский район сотрудниками ведомства совместно с представителями местной администрации было проверено 10 пляжей Азовского моря.

Купальный сезон в Крыму продолжается. Более теплое, чем Черное, Азовское море пользуется популярностью у гостей и жителей Крыма. Поэтому, в ходе рейда особое внимание было уделено соблюдению пользователями пляжей требований по нераспространению новой короновирусной инфекции, — отметили в минкурортов РК.

Проверка минкурортов Крыма добралась до пляжей Азовского моря

Согласно требованиям, на каждом информационном стенде размещена памятка с рекомендациями по посещению пляжа в условиях риска распространения covid-19, матросами-спасателями по графику обрабатываются санитарные зоны и пляжное оборудование. Стоит отметить, что на всех пляжных территориях уборка производится согласно графику.

В целом, отмечено, что пользователи пляжей благоустраивают места для отдыха граждан в Ленинском районе. Появляются дополнительные услуги, которые обеспечивают комфорт и разнообразие отдыха на Азовском море. Так, организованы новые площадки для занятий спортом и игровые зоны для детей. В то же время, руководству Ленинского района поручено усилить санитарную уборку в районе береговой полосы Глазовского сельского поселения, — сообщили в минкурортов.

Проверка минкурортов Крыма добралась до пляжей Азовского моря

Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте, а также в Симферопольском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах.

Фото: минкурортов РК.

Проверка минкурортов Крыма добралась до пляжей Азовского моря

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