Провокация в Черном море. Киевский режим повышает градус противостояния

История про бизнес и замкнутый круг.

Накануне Минобороны РФ распространило сообщение о том, что в юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

Подумалось, ВСУ меняет тактику? По одному морские беспилотные катера давненько «на дело» не отправлялись. Как выяснилось, пират таки был не один.

Вечером 9 февраля 2024 года киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров. Для отражения данной атаки были задействованы патрульные корабли и авиация Военно-Морского Флота России, выполнявшие задачи в данном районе. Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждения не получили, – сообщили чуть позднее в Минобороны РФ.

Итак, не только Севастополь, Донузлав, Тарханкут… Еще и транспортные морские маршруты, одиночные грузовые суда и караваны. Естественно, под триколором. Вот цели террористов, направляемых Киевским режимом.

Градус противостояния повышается. Откуда же такая самоуверенность и наглость у врага?

Все просто. Окрыляет украинских боевиков западный истеблишмент, такие вот публикации, как в американском издании «Foreign Аffairs». Название сего опуса: «Победа Украины на море». В этой параллельной реальности (рассчитанной на американского же читателя, который всяко верит тому, что ему «затирают» самые демократические и честные СМИ) Украина… уже победила. Пока на море… и это как бы пример для сухопутной операции.

Несколько цитат «на любителя»:

Украина изменила ход морской войны. Используя беспилотники, крылатые ракеты и различные нетрадиционные методы, Украина к октябрю 2023 года вытеснила российский флот с его главной базы в Крыму в восточную часть Черного моря. Военно-морскому флоту страны удалось потопить девять крупных российских кораблей и даже повторно оккупировать часть утраченной территории. Эти победы стали ярким примером для страны, которая подвергается постоянным воздушным атакам и застряла в дорогостоящем тупике на земле… Использование Украиной морских беспилотников является особенно новой разработкой в военно-морской войне. Управляемое дистанционно и трудноуловимое, это оружие может проникать вглубь морских владений противника, неся при этом большую полезную нагрузку. А поскольку операторы следят за перемещениями судов по видеосвязи, они могут корректировать курс, уклоняться от контрмер и даже менять цели, если первоначальная цель недоступна… Военно-морской успех Украины не означает прекращения войны, ведущейся в основном на суше. Однако это дает Киеву несколько важных преимуществ. Одно из них — политическое и психологическое. Разгром российского флота на море повышает моральный дух среди гражданского населения Украины и вооруженных сил. И поскольку президент Украины Владимир Зеленский приводит доводы в пользу продолжения внешней поддержки военных усилий своей страны, он может подчеркнуть этот успех. Сторонники Украины, обескураженные тупиковой ситуацией на земле и безжалостными российскими атаками с воздуха, могут указать на морскую победу как на доказательство того, что военный успех возможен…

Смысл этого пропагандистского опуса не стоит искать глубоко. Все тут же и написано:

Для успеха этой стратегии Киеву потребуется непрерывный поток военной помощи с Запада… Передовые спутниковые технологии, электронное наблюдение и другие разведывательные возможности, которые предоставляют Соединенные Штаты и другие партнеры, имеют решающее значение…

Все понятно? Круг замкнулся. Украинские террористические атаки на море как бы мотивируют «героев» на новые «подвиги», но есть и более важная цель: демонстрировать коллективному Западу «победы и успехи», дабы не прекращался финансовый и военный поток «помощи». Больше импортных дронов – больше атак. Больше атак – больше дронов и денег. Ничего личного, бизнес.