Путин – Зеленский: может ли обсуждаться тема Крыма? Может, ответили в Кремле, но…

Президент России Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым тему Крыма лишь в контексте приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран. Об этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» .

Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов, — сказал Песков.

При этом он добавил:

Если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать… В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление — говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление.

По его словам, «предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями» по теме возможной встречи двух лидеров.

Посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место, — заключил Песков.

ТАСС напоминает: Ранее Зеленский заявлял, что готов к диалогу с Путиным, добавив, что его офис начал переговоры с российской стороной по вопросу организации встречи. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков чуть позже подтвердил, что контакты между двумя странами ведутся, однако, по его словам, «процесс идет непросто», а наброски тем для обсуждения «скорее концептуальные, а не предметные». Он добавил, что никаких сроков возможной встречи на данный момент нет.

Однако 21 мая Зеленский ввел санкции в отношении физических и юридических лиц, среди которых есть российские граждане и компании. Меры включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие ограничения. Санкции будут действовать в отношении 674 физлиц и 138 компаний.

Песков, комментируя это решение, отметил, что оно «явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов«.