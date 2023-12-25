Пять объектов здравоохранения введены в эксплуатацию в Алуште

Открыты 4 ФАПа и 1 врачебная амбулатория.
В пяти населенных пунктах городского округа Алушта введены в эксплуатацию модульные здания учреждений здравоохранения. В селах Верхняя Кутузовка, Генеральское, Кипарисное, Лавровое открыты фельдшерско-акушерские пункты, а в селе Лучистое – врачебная амбулатория.
Медучреждения построены в рамках реализации ведомственной целевой программы «Модернизация учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Общая стоимость строительства пяти объектов – 79,3 млн. рублей, — сообщили в минздраве РК.
В новых медорганизациях имеется всё необходимое для квалифицированного оказания первичной медико-санитарной помощи и комфортной работы медиков. ФАПы и амбулатория оснащены оборудованием и изделиями медицинского назначения, укомплектованы мебелью, компьютеризированы, подключены ко всем инженерным сетям.
Со строительством новых объектов медицинская помощь стала доступнее для более трех тысяч жителей поселков Алушты.
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С тегами: медицина и здравоохранение в Крыму