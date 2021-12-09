Рабочая поездка Главы Крыма в Красногвардейский район. Где именно побывал и что увидел Аксёнов

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки в Красногвардейский район посетил ряд социальных объектов, открытых в рамках нацпроекта «Демография» и целевой программы республиканского минздрава. Он принял участие в церемонии открытия новых корпусов ГБУ РК «Красногвардейский психоневрологический интернат» в селе Некрасово.

После торжественной церемонии перерезания ленты Глава Крыма осмотрел помещения интерната: комнату проживания, библиотеку, компьютерный зал, кабинет физиотерапии, медицинский блок, столовую.

Строительство новых корпусов реализовано министерством труда и социальной защиты РК в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Благодаря строительству данного учреждения в Некрасово проведено газоснабжение, капитально отремонтированы дороги, появятся более 100 новых рабочих мест.

Затем все в том же Некрасово Аксёнов посетил новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), оснащенный современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. На территории учреждения оборудованы автоматизированные рабочие места для фельдшеров.

Оказание медицинской помощи для жителей Некрасово, где проживают более тысячи человек, стало более доступным и комфортным, — прокомментировал увиденное Глава Республики.

По его словам, сейчас необходимо максимально приблизить оказание медицинской помощи к населению. В частности, на территории ФАПа требуется оснастить аптечный пункт «Крым-Фармации», а также организовать приезд на место выездных медицинских комплексов с участием узких специалистов.

Сергей Аксёнов побывал в пгт. Красногвардейское, где осмотрел отремонтированное здание территориального отделения ГКУ РК «Центр занятости населения».

Сегодня полностью готов к работе модернизированный центр занятости в пгт Красногвардейское. Его задача — не просто помочь в обеспечении граждан работой и подобрать необходимых сотрудников работодателю, но и сделать этот процесс четким, быстрым и удобным, — отметил Глава Крыма.

В учреждении предусмотрено разделение посетителей: первый этаж подготовлен для работы с гражданами, второй этаж – с работодателями. Также оборудован конференц-зал для проведения мини-ярмарок вакансий, тренингов и семинаров. Территориальное отделение Центра занятости в 2021 году стало участником реализации мероприятия по модернизации службы занятости регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

По итогу поездки Сергей Аксёнов отметил эффективную работу администрации Красногвардейского района, а также поблагодарил подрядчиков за проведенные работы по вводу в эксплуатацию социально значимых объектов.

Сегодня осмотрели ряд введенных в эксплуатацию объектов в Красногвардейском районе. Стоит отметить, что движение вперед есть, видны результаты проделанной работы. Благодарю главу администрации района за эффективное взаимодействие с подрядчиками, внимание к деталям на каждом этапе. Все, что было сделано, осуществлялось в рамках реализации национальных проектов и непосредственно поручений нашего Президента, — подытожил Аксёнов.

Глава РК добавил, что еще одной задачей данной рабочей поездки является сбор наилучших практик, которые возможно в будущем реализовать и тиражировать по всему региону.

Помимо этого, Глава Республики в очередной раз напомнил, что в ближайшее время работа руководителей муниципалитетов будет оценена в ходе выездов в регионы. Сергей Аксёнов подчеркнул, что важными критериями оценки деятельности должностных лиц станут уровень взаимодействия с населением, четкое знание ситуации на объектах.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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