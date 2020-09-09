Рабочие места медиков Феодосии и Керчи оснастили новой техникой

Городские больницы, поликлиники и профильные медицинские учреждения Феодосии и Керчи укомплектованы автоматизированными рабочими местами (АРМ) и многофункциональными печатающими устройствами (МФУ). Поставка специализированной техники проходит в рамках выполнения целевых показателей регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системе». Об этом сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов.

Весь медицинский персонал данных учреждений проходит обучение в части использования и внедрения на местах централизованной государственной системы «Единая медицинская информационная система здравоохранения Республики Крым». После квалифицированного обучения сотрудники смогут обеспечить автоматизацию медицинской и административной деятельности при осуществлении лечебно-диагностического процесса и оказанию профильных услуг населению, — говорится в сообщении.

Мероприятия по обучению медработников, а также внедрению АРМ и МФУ в медицинские организации, отнесенные к ведению министерства здравоохранения Республики Крым будут продолжены в текущем году.