Работаете в «короновирусные выходные»? Полиция идет к вам

Наказание – «приостановка деятельности на 90 суток», а то и арест на 15 суток.

В Крыму полиция будут жестко контролировать соблюдение ограничительных мер в Крыму и привлекать нарушителей к ответственности. Как сообщил глава МВД по Республике Крым Павел Каранда, за нарушение – работу в «коронавирусные выходные» может грозить наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток.

Напомним, ранее Глава Крыма подписал указ, в котором четко обозначено, кто будет работать, а кто приостанавливает свою деятельность.

Мы полностью включились в обеспечение этого указа… Определен комплекс мероприятий, который позволит нам осуществить надлежащий контроль. Статья 6.3 административного кодекса вступает в действие, если кто-то из граждан или юридических лиц будет нарушать указ, — сообщил министр внутренних дел.

Механизм действий прост. Полиция в ходе рейдов будут собирать материалы и передавать их в Роспотребнадзор, который уполномочен привлекать к ответственности нерадивых предпринимателей по статье 6.3 КоАП.

В случае неповиновения законным распоряжениям сотрудников полиции на месте будут составляться материалы по 19.3, до 15 суток административного ареста. При повторном нарушении данных правил юридическими лицами будем направлять материалы в прокуратуру, работать вместе с прокурорами и судами. Суды имеют право до 90 суток приостановить действие юридического лица. Эти инструменты будем применять в полной мере, – подчеркнул Павел Каранда.

К работе по контролю привлечены все сотрудники территориальных органов полиции Крыма.

В контроле будут участвовать все сотрудники территориальных подразделений. Будет осуществлен тотальный контроль. Кроме этого, создаем дополнительно группировку не менее ста человек из числа сотрудников центрального аппарата МВД и по графику будем выезжать проходить сплошным контролем по территориям, – сказал глава МВД.

При повторных нарушениях материалы будут передавать прокуратуре для привлечения нарушителей к ответственности через суд. То, что нарушителей режима самоизоляции и «самых умных», что нарушат предписания не работать в «коронавирусные выходные» будут наказывать.