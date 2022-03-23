реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Работодатель в Севастополе «задолжал» сотруднику почти полмиллиона рублей. Приставы вмешались

crimeapress_news



реклама в крыму
«Погорел» на знакомстве в соцсети. Судебные приставы нашли должника-алиментщика

Работодатель в Севастополе «задолжал» сотруднику почти полмиллиона рублей. Приставы вмешались

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:46 23.03.2022

Судебные приставы межрайонного отделения УФССП России по Севастополю помогли гражданину получить заработную плату от работодателя.

В Межрайонном отделении судебных приставов УФССП России по Севастополю находилось исполнительное производство, согласно которому работодатель обязан был выплатить работнику неполученный заработок  в общей сумме порядка 450 тысяч рублей. Сотрудник органа принудительного исполнения уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, о сроке для добровольного погашения задолженности. Также разъяснил меры принудительного характера, которые могут быть приняты в случае игнорирования требований судебного пристава. Должник — компания выполнила свои долговые обязательства. Денежные средства с депозитного счета отделения судебных приставов перечислены на расчетный счет взыскателя, — сообщили в пресс-служба УФССП России по Севастополю.

Трудовые права гражданина восстановлены, исполнительное производство окончено.

Узнайте больше:  В ковидных стационарах Севастополя 244 пациента – с подтвержденным COVID-19

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.