Работодатель в Севастополе «задолжал» сотруднику почти полмиллиона рублей. Приставы вмешались

Судебные приставы межрайонного отделения УФССП России по Севастополю помогли гражданину получить заработную плату от работодателя.

В Межрайонном отделении судебных приставов УФССП России по Севастополю находилось исполнительное производство, согласно которому работодатель обязан был выплатить работнику неполученный заработок в общей сумме порядка 450 тысяч рублей. Сотрудник органа принудительного исполнения уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, о сроке для добровольного погашения задолженности. Также разъяснил меры принудительного характера, которые могут быть приняты в случае игнорирования требований судебного пристава. Должник — компания выполнила свои долговые обязательства. Денежные средства с депозитного счета отделения судебных приставов перечислены на расчетный счет взыскателя, — сообщили в пресс-служба УФССП России по Севастополю.