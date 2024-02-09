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На подходе к скому мосту со стороны Керчи произошел сход грунта
Скриншот: Крым 24

На подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи произошел сход грунта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:44 09.02.2024

Из-за схода грунта одна из полос трассы «Таврида» перекрыта для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба УПРДОР «Тамань». Оползень случился на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи.

Из-за обильных осадков на подходе к Крымскому мосту произошло смещение грунта откоса с выходом проезжую часть. Угрозы разрушения дорожной одежды и элементов обустройства федеральной дороги нет. Затруднений в движении транспорта по участку дороги в месте проведения работ нет – движение осуществляется по левой полосе, – говорится в сообщении.

На месте схода грунта работают аварийные бригады дорожников. Полностью завершить работы планируется в течение четырех дней.

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