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Районные больницы Крыма получили восемь новых автомобилей
Фото: минздрав РК

Районные больницы Крыма получили восемь новых автомобилей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 14:48 15.01.2021

Районным больницам Крыма переданы 8 новых автомобилей. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Александр Остапенко.

Автомобили производства Ульяновского автомобильного завода  предназначены для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, — отметили в минздраве РК.

Автомобили получили Бахчисарайская, Джанкойская, Красногвардейская, Ленинская, Первомайская  центральные районные больницы, Судакская и Красноперекопская горбольницы, Нижнегорская районная больница.

Напомним, ранее районным больницам и поликлиникам Крыма были переданы 36 новых автомобилей.

Районные больницы Крыма получили восемь новых автомобилей

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