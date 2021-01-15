Районные больницы Крыма получили восемь новых автомобилей

Районным больницам Крыма переданы 8 новых автомобилей. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Александр Остапенко.
Автомобили производства Ульяновского автомобильного завода предназначены для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, — отметили в минздраве РК.
Автомобили получили Бахчисарайская, Джанкойская, Красногвардейская, Ленинская, Первомайская центральные районные больницы, Судакская и Красноперекопская горбольницы, Нижнегорская районная больница.
Напомним, ранее районным больницам и поликлиникам Крыма были переданы 36 новых автомобилей.
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