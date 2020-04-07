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Ракетные стрельбы на полигоне Опук в Крыму  
Фото: пресс-служба ЮВО

Ракетные стрельбы на полигоне Опук в Крыму  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 19:48 07.04.2020

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса Черноморского флота выполнили боевые стрельбы по целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

В стрельбах приняли участие расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса», «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

При появлении средств воздушного нападения условного противника в зоне ответственности, средства ПВО обнаружили воздушную цель с применением радиолокационных станций. Определив тип и характеристики цели, операторы передали сигнал зенитно-ракетным подразделениям, которые были развёрнуты в секторах стрельбы.

Военнослужащие, вооруженные ПЗРК «Игла» успешно выполнили задачи по охране и обороне командных пунктов и иных полевых объектов от нанесения воздушных ударов с беспилотных летательных аппаратов условного противника, а расчёты ЗРК провели боевые стрельбы по целям, имитирующим средства воздушного нападения. В заданном районе зенитчики заняли позиции и привели технику в боевое положение, — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты ЗРК в условиях радиоэлектронных помех «противника» осуществили разведку воздушной обстановки с оперативным определением координат целей, после чего произвели их поражение пусками ракет.

При выполнении поставленных задач военнослужащие выполнили пуски ракет по целям, которые имитировали как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками.

Ракетные стрельбы на полигоне Опук в Крыму  

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