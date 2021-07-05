Ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» ЧФ возвращаются из Средиземного моря

Флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» проходят черноморские проливы Дарданеллы и Босфор. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Отряд кораблей после выполнения задач в составе сил постоянной группировки Военно-Морского Флота России в дальней морской зоне совершает плановый переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования город-Герой Севастополь, — говорится в сообщении.

После прибытия экипажи пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.