Расчеты комплексов «Бал» и «Бастион» ЧФ нанесли ракетные удары по кораблю условного противника

Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в учении по обнаружению и уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Чёрного моря.

В ходе учения БПКРК «Бал» и «Бастион», выполнявшие задачи по предназначению в позиционных районах на территории Крымского полуострова и Кавказского побережья, обнаружили корабль условного противника и взяли цель на сопровождение. В роли противника был задействован экипаж фрегата «Адмирал Макаров», выполнявший переход с внешнего рейда порта Феодосия в Севастополь. По команде с пункта управления боевые расчёты БПКРК «Бал» и «Бастион» привели комплексы к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по кораблю условного противника. Цель была условно уничтожена поочерёдно каждым расчётом. Ракетные стрельбы были выполнены электронным способом, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.