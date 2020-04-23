Редко, но бывает: за рулем ВАЗа был пьяный, его пассажиры оказались грабителями. Случай в Севастополе

В Севастополе сотрудники ГИБДД задержали водителя с признаками опьянения и двух пассажиров, подозреваемых в краже.

В ночное время на маршруте патрулирования внимание экипажа ДПС привлек автомобиль ВАЗ-2114, водитель которого на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал и попытался скрыться, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Запросив помощь, автоинспекторы начали преследовать транспортное средство, которое удалось остановить двумя экипажами ДПС.

Находившиеся в салоне автомобиля водитель и два пассажира заблокировались, выражались нецензурной бранью и отказывались выполнять законные требования сотрудников полиции. Только после того, как полицейские предупредили водителя о применении силы для разблокировки дверей автомобиля, молодые люди вышли наружу. Все трое были с признаками опьянения, водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, — отметили в полиции Севастополя.

Установлено, что 23-летний водитель уже неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен этого права в 2016 и 2019 году.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным этого права и за управление транспортным средством водителем, лишенным этого права, — уточнили в УМВД.

Кроме этого, было установлено, что находившиеся в автомобиле пассажиры оказались причастны к краже мобильного телефона. Подозреваемые — 20-летний и 43-летний жители города — были доставлены в районный отдел полиции, где потерпевший опознал их. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.