Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи: новые проблемы  

В Керчи до конца января будет принято решение о судьбе заброшенного командного пункта Керченской военно-морской базы Черноморского флота, который располагается на уровне третьего яруса реконструируемой Большой Митридатской лестницы. Об этом со ссылкой на главу администрации года Сергея Бороздина пишет «Российская газета» . Журналист Илья Изотов утверждает: в проекте реставрации главной архитектурной достопримечательности города-Героя проигнорировано существование бункера, сыгравшего очень важную роль в обороне Керчи в годы Великой Отечественной войны.

В проекте бункера не существовало, и это очень странно, потому что он располагается как раз там, где у нас по проекту свайное поле, — рассказал «РГ» руководитель реставрации Митридатской лестницы Константин Кононыхин. — И если следовать строго проекту, мы должны пробивать сваями этот бункер в нескольких местах. Я обратил внимание всех специалистов на эту проблему. И пока помещения штаба не пробуриваем — доходим до бетона и останавливаемся. Проектного решения, позволяющего сохранить бункер, пока нет, но суть в том, чтобы при реконструкции лестницы сохранить то, что есть и не пробивать его по возможности. Если воссоздавать бункер как музейный объект, то для этого должен быть отдельный проект, предусматривающий расчистку и укрепление.

Общая длина доступных для обозрения бетонированных коридоров бункера — более 80 метров. Но это условная оценка, которая может стать полной лишь после детального обследования всех частей подземелья с помощью систем удаленного доступа.

Мы написали письма всем заинтересованным организациям, в том числе в министерство культуры Республики Крым и Дирекцию по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры, с предложением сохранить этот объект, — рассказала «РГ» генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей заповедник Татьяна Умрихина. — Нам должны ответить подрядчики и проектировщики, но у меня есть информация из первых рук о том, что проект реконструкции лестницы меняется по этому поводу. С городом ведутся переговоры на предмет исследования бункера. И ответ на вопрос о возможности его музеификации появится только после получения его результатов. Но в любом случае дверь и вход в этот бункер будет сохранены, несмотря на существующий проект реконструкции лестницы — это 100 процентов.

По словам главы администрации Керчи Сергея Бороздина, уже найдено необходимое оборудование и видеокамера, с помощью которой до конца января удастся провести удаленное обследование скрытого помещения.

Надо посмотреть, что там находится внутри, и дальше принимать решение, кто там будет работать — спелеологи, археологи или историки, — рассказал Сергей Бороздин. — Но мы тоже однозначно за сохранение этого штаба и превращение его в музей, доступный людям. У нас есть замысел после реставрации открыть в бывшей школе имени Короленко, что находится как раз возле Большой Митридатской лестницы, музей воинской славы. А бункер может стать одним из объектов посещения этого музея.

В необходимости сохранить командный бункер уверено и командование Черноморского флота. В ответе на письмо Керченской организации Русской общины Крыма заместитель командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Владимир Горев отметил важность сохранения памяти русских воинов Великой Отечественной войны.

Решение о судьбе бункера должно быть принято в достаточно короткие сроки, потому как затянувшаяся реконструкция самой Митридатской лестницы должна завершиться к сентябрю 2020 года.

Фото: страница С.Бороздина в Facebook.