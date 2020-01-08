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Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи: новые проблемы  

Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи: новые проблемы  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:49 08.01.2020

В Керчи до конца января будет принято решение о судьбе заброшенного командного пункта Керченской военно-морской базы Черноморского флота, который располагается на уровне третьего яруса реконструируемой Большой Митридатской лестницы. Об этом со ссылкой на главу администрации года Сергея Бороздина пишет «Российская газета».  Журналист Илья Изотов утверждает: в проекте реставрации главной архитектурной достопримечательности города-Героя проигнорировано существование бункера, сыгравшего очень важную роль в обороне Керчи в годы Великой Отечественной войны.

Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи: новые проблемы  

В проекте бункера не существовало, и это очень странно, потому что он располагается как раз там, где у нас по проекту свайное поле, — рассказал «РГ» руководитель реставрации Митридатской лестницы Константин Кононыхин. — И если следовать строго проекту, мы должны пробивать сваями этот бункер в нескольких местах. Я обратил внимание всех специалистов на эту проблему. И пока помещения штаба не пробуриваем — доходим до бетона и останавливаемся. Проектного решения, позволяющего сохранить бункер, пока нет, но суть в том, чтобы при реконструкции лестницы сохранить то, что есть и не пробивать его по возможности. Если воссоздавать бункер как музейный объект, то для этого должен быть отдельный проект, предусматривающий расчистку и укрепление.

Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи: новые проблемы  

Общая длина доступных для обозрения бетонированных коридоров бункера — более 80 метров. Но это условная оценка, которая может стать полной лишь после детального обследования всех частей подземелья с помощью систем удаленного доступа.

Мы написали письма всем заинтересованным организациям, в том числе в министерство культуры Республики Крым и Дирекцию по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры, с предложением сохранить этот объект, — рассказала «РГ» генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей заповедник Татьяна Умрихина. — Нам должны ответить подрядчики и проектировщики, но у меня есть информация из первых рук о том, что проект реконструкции лестницы меняется по этому поводу. С городом ведутся переговоры на предмет исследования бункера. И ответ на вопрос о возможности его музеификации появится только после получения его результатов. Но в любом случае дверь и вход в этот бункер будет сохранены, несмотря на существующий проект реконструкции лестницы — это 100 процентов.

Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи: новые проблемы  

По словам главы администрации Керчи Сергея Бороздина, уже найдено необходимое оборудование и видеокамера, с помощью которой до конца января удастся провести удаленное обследование скрытого помещения.

Надо посмотреть, что там находится внутри, и дальше принимать решение, кто там будет работать — спелеологи, археологи или историки, — рассказал Сергей Бороздин. — Но мы тоже однозначно за сохранение этого штаба и превращение его в музей, доступный людям. У нас есть замысел после реставрации открыть в бывшей школе имени Короленко, что находится как раз возле Большой Митридатской лестницы, музей воинской славы. А бункер может стать одним из объектов посещения этого музея.

Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи: новые проблемы  

В необходимости сохранить командный бункер уверено и командование Черноморского флота. В ответе на письмо Керченской организации Русской общины Крыма заместитель командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Владимир Горев отметил важность сохранения памяти русских воинов Великой Отечественной войны.

Решение о судьбе бункера должно быть принято в достаточно короткие сроки, потому как затянувшаяся реконструкция самой Митридатской лестницы должна завершиться к сентябрю 2020 года.

Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи: новые проблемы  

Фото: страница С.Бороздина в Facebook.

Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи: новые проблемы  

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