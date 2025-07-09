Ремонт 24 берегоукрепительных сооружений позволил увеличить площадь крымских пляжей на 70%

Как уточнил Сергей Аксёнов, отремонтированные БУС расположены на территории Алушты, Ялты и Николаевского сельского поселения Симферопольского района.

Благодаря поддержке Президента и Правительства Российской Федерации нашей республике в прошлом году было выделено на эти цели более 4,6 млрд рублей. Площадь восстановленных набережных составила более 54 тыс. кв. метров, а площадь пляжей в результате проведенных работ увеличилась более чем на 70 %. Это хорошая новость для крымчан и гостей полуострова. И конечно, это важный вклад в повышение качества жизни и отдыха, в успешное проведение курортного сезона, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Так, например, общая площадь пляжной зоны санатория «Мисхор», включая набережную «Русалка», увеличилась с 519 до 1 200 кв. метров. Средняя ширина пляжной зоны до кромки воды ранее составляла около 7,5 метров, теперь – более 20 метров. Площадь пляжной зоны пансионата «Кастрополь» увеличилась с 1 760 до 2 570 кв. метров, а средняя ширина до кромки воды – с менее 16 до более 21 метра.

Сергей Аксёнов добавил, что на пляжах выполнены работы по благоустройству, установлена необходимая инфраструктура.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым