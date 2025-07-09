Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ремонт 24 берегоукрепительных сооружений позволил увеличить площадь крымских пляжей на 70%
Новости Республики
Ремонт 24 берегоукрепительных сооружений позволил увеличить площадь крымских пляжей на 70%
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Ремонт 24 берегоукрепительных сооружений позволил увеличить площадь крымских пляжей на 70%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:49 09.07.2025

В Республике Крым завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более 8 километров, которые пострадали в результате непогоды в ноябре 2023 года. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.

Как уточнил Сергей Аксёнов, отремонтированные БУС расположены на территории Алушты, Ялты и Николаевского сельского поселения Симферопольского района.

Благодаря поддержке Президента и Правительства Российской Федерации нашей республике в прошлом году было выделено на эти цели более 4,6 млрд рублей. Площадь восстановленных набережных составила более 54 тыс. кв. метров, а площадь пляжей в результате проведенных работ увеличилась более чем на 70 %. Это хорошая новость для крымчан и гостей полуострова. И конечно, это важный вклад в повышение качества жизни и отдыха, в успешное проведение курортного сезона, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Так, например, общая площадь пляжной зоны санатория «Мисхор», включая набережную «Русалка», увеличилась с 519 до 1 200 кв. метров. Средняя ширина пляжной зоны до кромки воды ранее составляла около 7,5 метров, теперь – более 20 метров. Площадь пляжной зоны пансионата «Кастрополь» увеличилась с 1 760 до 2 570 кв. метров, а средняя ширина до кромки воды – с менее 16 до более 21 метра.

Узнайте больше:  В Романовской гимназии в Керчи идут реставрационные работы

Сергей Аксёнов добавил, что на пляжах выполнены работы по благоустройству, установлена необходимая инфраструктура.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x