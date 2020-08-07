Ремонт дороги на балаклавской улице Молодгвардейцев полностью завершен. Опыт «Добровольца»

Слова с делами не должны расходиться!

Финальным аккордом завершения ремонта дороги на балаклавской улице Молодгвардейцев стала установка «лежачих полицейских» — как раз в тех местах, где и просили местные жители. Напомним, в середине июня прошла сдача очередного этапа национального проекта «Безопасные и качественные дороги» — реконструкция дорожного покрытия на ул. Молодогвардейцев в Балаклаве. Это стало примером слаженной, конструктивной работы общественников, активных горожан, правительства, депутатов и коммунальщиков, дорожников.В реализации проекта приняло участие и Общественное Движение «Доброволец» (руководитель – депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков).

Работы по замене дорожного покрытия по Молодогвардейцев на всех этапах контролировались общественностью, абсолютно все моменты согласовывались с местными жителями. Выполненные работы принимал лично директор «Севавтодора» Владимир Давыдченко, совместно с Дмитрием Голиковым, подрядчиком-исполнителем работ и местным активом. Жители улицы обратились к членам комиссии с просьбой: установить на улице искусственные ограничители скорости, которые изначально проектом не планировались. Полтора месяца понадобилось, чтобы несущиеся по идеальному асфальту автомобили перестали быть угрозой для людей. Новенькие «лежачие полицейские» стали настоящим сюрпризом для жителей. Для людей очень важно, когда слова не расходятся с делом, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Теперь балаклавская улица Молодгвардейцев, точно, не только качественная (для автомобилистов), но и безопасная (для пешеходов). «Доброволец» подтверждает.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».