Ремонт площади Ленина в Симферополе Глава Крыма сначала раскритиковал, а потом и похвалил

Глава РК Сергей Аксёнов продолжил инспектировать придомовые территории, объекты инфраструктуры и благоустройства Симферополя. В рабочей поездке принимал участие глава администрации крымской столицы Валентин Демидов. Рабочий выезд по городу Сергей Аксёнов начал с осмотра площади Ленина, где продолжаются ремонтные работы.

На первом этапе работ подрядчик показал плохую мобилизацию, сейчас работы ведутся активнее. Ориентир по времени для сдачи объекта – 1 сентября. Очень надеемся на то, что работы здесь будут завершены в срок, — сказал Глава Крыма.

На территории Центрального района столицы Сергей Аксёнов побывал в районе многоквартирных домов на улице Балаклавской. Жители озвучили несколько проблем, требующих решения.

Необходимо отремонтировать ограждение спортивной площадки, на которой проходят различные соревнования, восстановить уличное освещение микрорайона. Также требуется привести в порядок междворовые проезды, закольцевать дорогу в районе – нужен план ремонта улично-дорожной сети. Еще одна просьба касалась асфальтирования стоянки для автомашин.

Жители дома № 117 по улице Балаклавской пожаловались Главе Республики на неудовлетворительную уборку подъездов, разбитый пандус. Начальник МУП «Центральный Жилсервис» пообещал, что до 15 сентября ремонт будет выполнен, уборка будет проводиться должным образом.

Сергей Аксёнов проинформировал жителей, что просьба об устройстве парковки у их дома может быть выполнена уже в этом году. Необходимо провести собрание, принять протокольное решение.

Сотрудники филиала 7-й поликлиники указали на недостаточную укомплектованность медучреждения кадрами, нехватку помещений для полноценной организации работы.

На встрече с жильцами МКД № 119 обсуждался вопрос межевания и постановки на кадастровый учет придомовой территории. Сергей Аксёнов поручил решить вопрос до конца года, а также внести в план в текущем году проектирование дороги в районе домов №№ 119 – 105 по улице Балаклавской.

Глава Республики осмотрел придомовые территории в МКД № 113 и № 109, где в настоящее время ведутся работы по благоустройству.

В доме № 81 по улице Балаклавской находится подстанция № 6 Симферопольской станции скорой медицинской помощи. Сергей Аксёнов поручил заасфальтировать подъезды к медучреждению.

По итогам рабочего выезда Глава Крыма дал ряд поручений Валентину Демидову, руководителям соответствующих предприятий и учреждений.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.