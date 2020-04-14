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Реплика: надо более детально подойти к разъяснению системы штрафов, вводимой с 15 апреля в Крыму

Реплика: надо более детально подойти к разъяснению системы штрафов, вводимой с 15 апреля в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Совет министров Крыма 13:04 14.04.2020

Власти обещают опубликовать разъяснения до конца дня 14 апреля.

Глава Крыма Сергей Аксёнов дал поручение опубликовать детальную информацию по штрафам (вводимых с 15 апреля) на сайте МВД по РК и в СМИ до конца сегодняшнего дня.

Наша главная задача – сделать так, чтобы не было неправомерных протоколов. Поэтому граждане должны понимать, какие подтверждающие документы должны иметь при себе, когда выходят из дома. В данной ситуации, особенно в первые дни, нужно ежедневно составлять анализ по протоколам, насколько правомерно они составлены, — сказал Глава Республики.

При этом в МВД будет создана горячая линия, куда можно будет обратиться по поводу административных протоколов, составленных за нарушение режима самоизоляции.

Подробнее на эту тему ЗДЕСЬ.

Реплика: надо более детально подойти к разъяснению системы штрафов, вводимой с 15 апреля в Крыму

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