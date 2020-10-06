Крымская медицина решает «квартирный вопрос».

Республиканский Центр медицины катастроф получил ключи от восьми служебных квартир в Симферополе. Это поможет привлечь новых специалистов, так как существует проблема переманивания медиков крупными федеральными центрами, сообщил руководитель ГБУЗ Республики Крым «Крымский республиканский Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко.

Получили от республики восемь служебных квартир в Симферополе. Уже передали ключи тем сотрудникам, которые готовы переехать (из других регионов) и заключить с нами контракт. Есть проблема между областями с рекрутингом специалистов, когда крупные федеральные центры предлагают зарплаты по 300-500 тыс. рублей. Хорошие кадры просто перекупаются. Хотя сейчас зарплаты у «ковидных» специалистов вдвое выше, чем до пандемии, — сказал Олефиренко в эфире радио «Спутник в Крыму».

Однако массовых увольнений в «Скорой помощи» Крыма не наблюдается. Напротив, Центр продолжает принимать новый сотрудников, в том числе водителей, фельдшеров и врачей.

На пальцах одной руки можно пересчитать людей, которые ушли из-за того, что не выдержали нагрузки в период пандемии. Мы наоборот в сентябре в свои ряды приняли 70 человек, чему несказанно рады, — отметил руководитель крымского Центра медицины катастроф.