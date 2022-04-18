Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 25 апреля

А как на майские?

Режим временного ограничения полётов в аэропорты юга России (и частично центра страны) продлен до 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения введены на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.

До 3:45 часов по московскому времени 25 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — отметили в Росавиации.

Информацию подтверди в аэропорту Симферополя и уточнили:

По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании. Подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны «горячих линий» для пассажиров отмененных авиарейсов размещены на сайте аэропорта Симферополь в разделе пресс-центр .

Что же касается режима работы аэропортов и расписания полетов на майские праздники, никто не отважится делать какие-либо официальные прогнозы, однако есть большая вероятность, что и в начале мая ограничения сохранятся.