Режим самоизоляции «сводит с ума»? В Крыму очередного подростка-беглеца вернули родителям

В отдел полиции, обслуживающий Центральный район в Симферополе, вечером 19 апреля поступило сообщение от 36-летней местной жительницы — в обеденное время после конфликта из дома ушел и не вернулся ее 14-летний сын.

Незамедлительно на поиск несовершеннолетнего был ориентирован весь личный состав полиции города. В целях установления без вести пропавшего инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым проверяли места возможного нахождения подростка. Полицейские опрашивали друзей и знакомых парня. Ориентировки с приметами мальчика были направлены во все органы внутренних дел Республики Крым. В течение нескольких часов сотрудниками полиции несовершеннолетний был обнаружен у своего друга. К счастью, за время нахождения вне дома никаких противоправных деяний в отношении подростка совершено не было. Он был передан матери, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудниками полиции с подростком и его родителями была проведена профилактическая беседа.