РНКБ — уполномоченный в сфере жилищного строительства в Крыму

Правительство РФ утвердило Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) как уполномоченный в сфере жилищного строительства в Крыму и Севастополе, следует из опубликованного во вторник распоряжения.
Определить Российский национальный коммерческий банк (публичное акционерное общество) уполномоченным банком, осуществляющим функции уполномоченного банка в сфере жилищного строительства на территориях Республики Крым и города Севастополя, — цитирует документ ТАСС.
Уточняется, что функции будут выполняться в рамках федеральных законов, определяющих правила долевого строительства.
РНКБ — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. Он обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.
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