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Росавиация продлила до 7 апреля запрет на полеты в аэропорты юга и центра страны
Фото: pikist.com

Росавиация продлила до 7 апреля запрет на полеты в аэропорты юга и центра страны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:25 30.03.2022

Аэропорт Симферополя по-прежнему не работает.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ до 7 апреля, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в эти аэропорты использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, уточняет Росавиация.

В пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь» подтвердили:

Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 7 апреля 2022 года 3:45 часов по московскому времени. По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании.

Подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны «горячих линий» для пассажиров отмененных авиарейсов размещены на сайте аэропорта Симферополя —  в разделе пресс-центр.


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