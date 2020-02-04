Росгвардейцы в Крыму и в Севастополе сдали донорскую кровь

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. У росгвардейцев в этот день уже стало доброй традицией массово сдавать кровь. «Сдай кровь — побори рак» — именно под этим девизом внесли свой вклад в кампанию против рака свыше 50 крымских и севастопольских росгвардейцев, пришедших на сдачу донорской крови в Центры переливания Севастополя и Симферополя.

Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по республике Крым и городу Севастополю, вневедомственной охраны, ОМОН «Беркут», СОБР «Сокол» и «Халзан», росгвардейцы Управления координации подразделений в г. Севастополе, уже не в первый раз безвозмездно сдали кровь для спасения жизней и сохранности здоровья совершенно незнакомых больных, — отмечают в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Но сегодня бойцы Росгвардии не только сдавали кровь. В этот день к сотрудникам с редкой группой крови обратился главный врач севастопольского центра крови Иван Боечко и сообщил, что сейчас остро необходимы доноры тромбоцитов, для одного тяжелобольного. На этот призыв откликнулись начальники медицинских частей спецподразделений севастопольского СОБРа и ОМОНа.

Экстренно вызывали меня с четвёртой группой крови на тромбоциты, для поддержания жизни тяжелобольного. Возможно онкологического, возможно это ДТП с тяжёлой кровопотерей – анемией. Мы в экстренном порядке сдаём кровь. У меня тромбоциты – красная часть крови, — рассказал начальник медицинской части спецподразделения СОБР «Сокол».

В Столице Крыма подобная история. Кровь, которую сдали 10 сотрудников крымской вневедомственной охраны Росгвардии в этот же день была направлена для переливания тяжелобольным пациентам Крымский республиканский онкологический клинический диспансер, чья жизнь зависит от вовремя произведенного переливания крови.

Лично для меня донорство – это прекрасная возможность помочь. Онкозаболевания, ДТП, несчастные случаи, беда может случиться с каждым. Никто не застрахован. Главное — не быть безразличным. Есть минимальная возможность помочь – воспользуйся ею, — подчеркнул начальник отдела пресс-службы Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю, капитан полиции Владимир Попов.

Примечательно, что дневную норму в севастопольском «Центре крови» сегодня, во всемирный день борьбы с раком, выполнят лишь за утро и всё это благодаря донорам из росгвардии.

Отметим, что росгвардейцы Крыма и Севастополя регулярно участвует в акциях по добровольной сдаче донорской крови. Так, несколько сотрудников спецподразделений полуострова уже имеют звание почетного донора России. Каждый из них сдал кровь более 40 раз, и не спешат на этом останавливаться. Сотрудники Росгвардии, по словам врачей, хорошо подходят на роли доноров. Обычно это подготовленные, сильные и здоровые люди, — говорят в пресс-службе ведомства.

Фото: Денис Михайленко, Владимир Попов