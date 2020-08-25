Росгвардейцы в Севастополе задержали пьяного дебошира — пытался заправить мопед на АЗС

Сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии предотвратили угрозу дорожно-транспортного происшествия, которую создал местный житель, севший в нетрезвом состоянии за руль автотранспортного средства.

Во время патрулирования одного из микрорайонов Севастополя, экипаж Росгвардии получил «тревожный» сигнал из автозаправочной станции, сотрудники которой стали свидетелями антиобщественного поведения участника дорожного движения. На месте инцидента росгвардейцы увидели, как мужчина, решивший заправить на АЗС скутер, в грубой форме с применением нецензурной брани требовал без промедления предоставить топливо для его транспортного средства. Дебошир находился в нетрезвом состоянии. Сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего местного жителя, который своим противоправным поведением создал угрозу безопасности для остальных участников движения, — озвучили детали дела в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).